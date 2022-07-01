Origami Risk Salaris

Directori d'empreses
Origami Risk
El salari de Origami Risk oscil·la entre $76,500 en compensació total anual per a un Gestor de Producte a la banda baixa fins a $197,010 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Origami Risk. Darrera actualització: 9/17/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $106K

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
Median $76.5K
Servei al Client
$84.6K

Gestor de Projectes
$100K
Vendes
$86.4K
Enginyer de Vendes
$182K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$197K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Origami Risk és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $197,010. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Origami Risk és $100,158.

