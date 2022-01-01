OneTrust Salaris

Directori d'empreses
El salari de OneTrust oscil·la entre $11,914 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $323,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de OneTrust. Darrera actualització: 11/28/2025

Enginyer de Programari
Median $190K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $323K
Dissenyador de Producte
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Comptable
$69.7K
Desenvolupament Corporatiu
$232K
Atenció al Client
$117K
Èxit del Client
$62.5K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$72.9K
Consultor de Gestió
$63.2K
Màrqueting
$224K
Operacions de Màrqueting
$90.5K
Gestor de Projectes
Median $135K
Reclutador
$11.9K
Vendes
$159K
Enginyer de Vendes
$121K
Gestor de Comptes Tècnics
$97.5K
Gestor de Programes Tècnics
$112K
Capitalista de Risc
$62.3K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A OneTrust, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a OneTrust és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $323,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a OneTrust és $106,218.

