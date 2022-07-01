Directori d'empreses
OneRail
OneRail Salaris

El salari de OneRail oscil·la entre $114,425 en compensació total anual per a un Gestor de Producte a la banda baixa fins a $140,700 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de OneRail. Darrera actualització: 11/28/2025

Gestor de Producte
$114K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$141K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a OneRail és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $140,700. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a OneRail és $127,563.

Altres recursos

