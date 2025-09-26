Directori d'empreses
OneMain Financial
OneMain Financial Analista de Negoci Salaris

El paquet de compensació mitjà de Analista de Negoci in United States a OneMain Financial totalitza $187K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de OneMain Financial. Última actualització: 9/26/2025

Paquet Mitjà
company icon
OneMain Financial
Business Analyst
hidden
Total per any
$187K
Nivell
-
Base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$27K
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
8 Anys
Quins són els nivells professionals a OneMain Financial?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a OneMain Financial in United States és una compensació total anual de $230,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a OneMain Financial per al rol de Analista de Negoci in United States és $187,000.

