OmniActive Health Technologies
    • Sobre

    OmniActive Health Technologies is a pharmaceutical company that provides food ingredients for manufacturing capsimax, gingever, curcuwin, omnixan, and lutemax lutein. They serve customers globally.

    http://omniactives.com
    Lloc web
    2005
    Any de fundació
    751
    Nombre d'empleats
    $0-$1M
    Ingressos estimats
    Seu central

