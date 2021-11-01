Directori d'Empreses
OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Salaris

El rang de salaris de OMERS Private Equity varia de $60,300 en compensació total anual per a Analista Financer a l'extrem inferior a $143,503 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de OMERS Private Equity. Última actualització: 8/11/2025

$160K

Assistent Administratiu
$62.2K
Científic de Dades
$112K
Analista Financer
$60.3K

Màrqueting
$96.5K
Enginyer de Programari
$75.2K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$144K
PMF

Den højest betalende rolle rapporteret hos OMERS Private Equity er Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $143,503. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos OMERS Private Equity er $85,853.

Altres recursos