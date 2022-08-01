Directori d'Empreses
Omega Healthcare
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Omega Healthcare Salaris

El rang de salaris de Omega Healthcare varia de $2,229 en compensació total anual per a Recursos Humans a l'extrem inferior a $16,535 per a Dissenyador Gràfic a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Omega Healthcare. Última actualització: 8/11/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Servei al Client
$2.3K
Dissenyador Gràfic
$16.5K
Recursos Humans
$2.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol con mayor salario reportado en Omega Healthcare es Dissenyador Gràfic at the Common Range Average level con una compensación total anual de $16,535. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Omega Healthcare es $2,270.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Omega Healthcare

Empreses relacionades

  • Microsoft
  • Coinbase
  • SoFi
  • Apple
  • Intuit
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos