Directori d'Empreses
Omega Healthcare
Treballes aquí? Reclama la teva empresa
Principals coneixements
  • Contribueix amb alguna cosa única sobre Omega Healthcare que pugui ser útil per als altres (ex: consells d'entrevista, elecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre

    At Omega Healthcare, we specialize in outsourced revenue cycle management, medical billing, medical coding, and healthcare analytics. Click here to learn how we can help your organization today.

    omegahms.com
    Lloc web
    2003
    Any de fundació
    8,380
    Nombre d'empleats
    $1B-$10B
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rep salaris verificats a la teva safata d'entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privadesa i els Termes del servei apply.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Omega Healthcare

    Empreses relacionades

    • Microsoft
    • Coinbase
    • SoFi
    • Apple
    • Intuit
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos