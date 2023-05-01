Directori d'Empreses
OM1
    • Sobre

    OM1 provides healthcare software solutions, including outcomes measurement and predictive analytics, for value-based and personalized healthcare. The company serves customers in Massachusetts.

    http://www.om1.com
    Lloc web
    2015
    Any de fundació
    126
    Nombre d'empleats
    Seu central

