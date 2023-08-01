Directori d'Empreses
Olympus Salaris

El rang de salaris de Olympus varia de $54,150 en compensació total anual per a Enginyer de Maquinari a l'extrem inferior a $188,438 per a Dissenyador de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Olympus. Última actualització: 8/11/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $130K
Comptable
$72.4K
Enginyer Biomèdic
$99.5K

Analista de Dades
$104K
Enginyer de Maquinari
$54.2K
Màrqueting
$180K
Enginyer Mecànic
$97.5K
Dissenyador de Producte
$188K
Gestor de Producte
$93.6K
Vendes
$157K
PMF

El rol més ben pagat informat a Olympus és Dissenyador de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $188,438. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Olympus és de $101,696.

