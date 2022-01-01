Okta Salaris

Directori d'empreses
El salari de Okta oscil·la entre $66,000 en compensació total anual per a un Assistent Administratiu a la banda baixa fins a $868,333 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Okta. Darrera actualització: 9/17/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Gestor d'Enginyeria de Programari
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Gestor de Producte
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Màrqueting
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Gerent de Màrqueting de Producte

Enginyer de Vendes
Median $200K
Vendes
Median $195K
Arquitecte de Solucions
Median $213K

Arquitecte de Seguretat al Núvol

Gestor de Programes Tècnics
Median $220K
Dissenyador de Producte
Median $143K

Dissenyador UX

Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $185K
Operacions de Negoci
Median $240K
Analista de Negoci
Median $257K
Servei al Client
Median $150K
Gestor de Programes
Median $249K
Reclutador
Median $166K
Assistent Administratiu
Median $66K
Comptable
$310K

Comptable Tècnic

Gestor d'Operacions de Negoci
$210K
Desenvolupament de Negoci
$76.5K
Cap d'Estat Major
$169K
Èxit del Client
$149K
Analista de Dades
$213K
Científic de Dades
$206K
Analista Financer
$221K
Recursos Humans
$184K
Jurídic
$214K
Analista de Ciberseguretat
$145K
Gestor de Comptes Tècnic
$141K
Redactor Tècnic
Median $144K
Investigador UX
$118K
Calendari d'Adquisició

33.4%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Okta, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.4% s'adquireix en el 1st-ANY (33.40% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)

No cliff

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Okta, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

No cliff

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Okta és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Sr. Director level amb una compensació total anual de $868,333. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Okta és $213,060.

Altres recursos