La compensació de Enginyer de Software Full-Stack in United States a Nuro oscil·la entre $194K per year per a L3 i $364K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $272K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Nuro. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L3
$194K
$137K
$49K
$8.3K
L4
$304K
$172K
$112K
$20K
L5
$364K
$196K
$153K
$14.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Nuro, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)