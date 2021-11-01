NOV Salaris

Directori d'empreses
El salari de NOV oscil·la entre $50,250 en compensació total anual per a un Operacions de Servei al Client a la banda baixa fins a $208,035 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de NOV. Darrera actualització: 10/23/2025

Científic de Dades
Median $82.5K
Enginyer de Programari
Median $94.5K
Arquitecte de Solucions
Median $149K

Desenvolupament de Negoci
$191K
Operacions de Servei al Client
$50.3K
Gestor de Ciència de Dades
$208K
Dissenyador de Producte
$109K
Gestor de Producte
$136K
Gestor de Projectes
$96.9K
Enginyer de Vendes
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a NOV és Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $208,035. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a NOV és $109,450.

