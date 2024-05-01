Nous Salaris

Directori d'empreses
El salari de Nous oscil·la entre $14,634 en compensació total anual per a un Desenvolupament de Negoci a la banda baixa fins a $96,515 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Nous. Darrera actualització: 10/23/2025

Desenvolupament de Negoci
$14.6K
Consultor de Gestió
$63.6K
Màrqueting
$60.4K

Enginyer de Programari
$96.5K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Nous és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $96,515. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Nous és $62,009.

