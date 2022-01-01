Directori d'empreses
NortonLifeLock
NortonLifeLock Salaris

El salari de NortonLifeLock oscil·la entre $21,883 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $273,360 per a un Gestor de Programes a la banda alta.

Enginyer de Programari
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
Median $200K
Analista de Negoci
$157K

Desenvolupament de Negoci
$159K
Servei al Client
$194K
Gestor de Ciència de Dades
$233K
Científic de Dades
$71.8K
Analista Financer
$141K
Màrqueting
$189K
Operacions de Màrqueting
$85.4K
Dissenyador de Producte
Median $109K
Gestor de Programes
$273K
Gestor de Projectes
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$152K
Arquitecte de Solucions
$239K
Gestor de Programes Tècnics
$209K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

30%

ANY 1

30%

ANY 2

40%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A NortonLifeLock, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 30% s'adquireix en el 1st-ANY (30.00% anual)

  • 30% s'adquireix en el 2nd-ANY (30.00% anual)

  • 40% s'adquireix en el 3rd-ANY (40.00% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a NortonLifeLock és Gestor de Programes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $273,360. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a NortonLifeLock és $154,087.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a NortonLifeLock

Altres recursos