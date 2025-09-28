Directori d'empreses
Nineleaps
Nineleaps Analista de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Analista de Dades in India a Nineleaps totalitza ₹892K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Nineleaps. Última actualització: 9/28/2025

Paquet Mitjà
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹892K
Nivell
-
Base
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a Nineleaps?

₹13.95M

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Contribuir

PMF

The highest paying salary package reported for a Analista de Dades at Nineleaps in India sits at a yearly total compensation of ₹1,554,706. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nineleaps for the Analista de Dades role in India is ₹892,236.

