Nine Energy Service
    Sobre nosaltres

    Nine Energy Service offers proven and deep expertise on the industry is most complex wells, making us suited to help you improve the economics and performance on your next project.

    https://nineenergyservice.com
    Lloc web
    2013
    Any de fundació
    1,250
    Núm. d'empleats
    $250M-$500M
    Ingressos estimats
    Seu central

