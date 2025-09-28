Directori d'empreses
Nightfall
Nightfall Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in India a Nightfall totalitza ₹3.27M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Nightfall. Última actualització: 9/28/2025

Paquet Mitjà
company icon
Nightfall
Backend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹3.27M
Nivell
L3
Base
₹3.11M
Stock (/yr)
₹156K
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a Nightfall?

₹13.95M

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Nightfall in India és una compensació total anual de ₹7,126,762. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Nightfall per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹3,113,486.

