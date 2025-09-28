La compensació de Gestor de Producte in United States a Nielsen oscil·la entre $173K per year per a Senior Product Manager i $189K per year per a Director. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $174K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Nielsen. Última actualització: 9/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***