La compensació de Científic de Dades in United States a Nielsen oscil·la entre $111K per year per a Data Scientist i $122K per year per a Senior Data Scientist. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $115K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Nielsen. Última actualització: 9/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
