NICE
  • Enginyer de Vendes

  • Tots els Salaris de Enginyer de Vendes

NICE Enginyer de Vendes Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Vendes in Canada a NICE totalitza CA$144K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de NICE. Última actualització: 9/28/2025

Paquet Mitjà
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Total per any
CA$144K
Nivell
L2
Base
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$32.8K
Anys a l'empresa
4 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a NICE?

CA$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Vendes at NICE in Canada sits at a yearly total compensation of CA$149,669. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NICE for the Enginyer de Vendes role in Canada is CA$143,793.

