La compensació de Gestor de Producte in Israel a NICE totalitza ₪119K per year per a Product Manager. El paquet de compensació year mitjà in Israel totalitza ₪112K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de NICE. Última actualització: 9/28/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a NICE?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a NICE in Israel és una compensació total anual de ₪130,243. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a NICE per al rol de Gestor de Producte in Israel és ₪115,856.

