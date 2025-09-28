La compensació de Gestor de Producte in Israel a NICE totalitza ₪119K per year per a Product Manager. El paquet de compensació year mitjà in Israel totalitza ₪112K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de NICE. Última actualització: 9/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
