La compensació de Enginyer de Programari in India a nference oscil·la entre ₹2.18M per year per a Software Engineer i ₹5.55M per year per a Staff Engineer. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2.94M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de nference. Última actualització: 9/27/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
