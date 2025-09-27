Directori d'empreses
Nexus Community Partners
Nexus Community Partners Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Israel a Nexus Community Partners oscil·la entre ₪349K i ₪477K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Nexus Community Partners. Última actualització: 9/27/2025

Compensació Total Mitjana

₪378K - ₪448K
Israel
Rang Habitual
Rang Possible
₪349K₪378K₪448K₪477K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Enginyer de Programari contribucions a Nexus Community Partners per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

₪562K

Quins són els nivells professionals a Nexus Community Partners?

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Nexus Community Partners in Israel és una compensació total anual de ₪477,128. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Nexus Community Partners per al rol de Enginyer de Programari in Israel és ₪348,511.

