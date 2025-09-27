La compensació de Enginyer de Programari in United States a NextRoll oscil·la entre $155K per year per a EIC2 i $190K per year per a EIC3. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $180K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de NextRoll. Última actualització: 9/27/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
