La compensació de Gestor de Producte in United States a NextRoll totalitza $221K per year per a EIC4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $232K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de NextRoll. Última actualització: 9/27/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
