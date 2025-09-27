Directori d'empreses
Next Insurance
La compensació total mitjana de Recursos Humans in Israel a Next Insurance oscil·la entre ₪290K i ₪423K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Next Insurance. Última actualització: 9/27/2025

Compensació Total Mitjana

₪333K - ₪380K
Israel
Rang Habitual
Rang Possible
₪290K₪333K₪380K₪423K
Rang Habitual
Rang Possible

₪562K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Next Insurance, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a Next Insurance in Israel és una compensació total anual de ₪422,799. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Next Insurance per al rol de Recursos Humans in Israel és ₪290,226.

Altres recursos