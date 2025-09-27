Directori d'empreses
NeoGenomics Laboratories
NeoGenomics Laboratories Gestor de Programes Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Programes in United States a NeoGenomics Laboratories oscil·la entre $122K i $167K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de NeoGenomics Laboratories. Última actualització: 9/27/2025

Compensació Total Mitjana

$132K - $157K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$122K$132K$157K$167K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Quins són els nivells professionals a NeoGenomics Laboratories?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes a NeoGenomics Laboratories in United States és una compensació total anual de $166,750. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a NeoGenomics Laboratories per al rol de Gestor de Programes in United States és $121,800.

