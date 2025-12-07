Directori d'empreses
Neo4j
Neo4j Vendes Salaris

La compensació total mitjana de Vendes in United States a Neo4j oscil·la entre $185K i $263K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Neo4j. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$212K - $248K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$185K$212K$248K$263K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Neo4j?

El paquet salarial més alt reportat per a un Vendes a Neo4j in United States és una compensació total anual de $263,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Neo4j per al rol de Vendes in United States és $184,500.

