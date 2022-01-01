Nemetschek Group Salaris

Directori d'empreses
El salari de Nemetschek Group oscil·la entre $50,793 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $93,840 per a un Gestor de Programes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Nemetschek Group. Darrera actualització: 11/27/2025

Gestor de Programes
$93.8K
Enginyer de Programari
$50.8K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Nemetschek Group és Gestor de Programes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $93,840. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Nemetschek Group és $72,316.

