Neiro
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    A 2020-founded company by AI research engineers, improving communication via AI. They develop Deep Learning algorithms for computer vision, speech, and NLP to provide the best experience.

    https://neiro.ai
    Lloc web
    2020
    Any de fundació
    126
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

