NDA Salaris

El salari de NDA oscil·la entre $11,637 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $125,372 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de NDA. Darrera actualització: 9/8/2025

$160K

Analista de Negoci
$56K
Analista de Dades
$16.4K
Recursos Humans
$20.5K

Tecnòleg de la Informació (TI)
$13.7K
Màrqueting
$82.5K
Dissenyador de Producte
$11.6K
Gestor de Producte
$54.8K
Gestor de Projectes
$50.3K
Vendes
$17.8K
Enginyer de Programari
$22.3K

Enginyer de Software Backend

Gestor d'Enginyeria de Programari
$125K
Arquitecte de Solucions
$89.6K
PMF

أعلى وظيفة أجراً في NDA هي Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $125,372. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في NDA هو $36,300.

