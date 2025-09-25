La compensació de Enginyer de Programari in United States a NCR oscil·la entre $93.4K per year per a Grade 9 i $169K per year per a Grade 13. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $100K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de NCR. Última actualització: 9/25/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
