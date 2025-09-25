Directori d'empreses
El paquet de compensació mitjà de Gestor de Projectes in Israel a NCR totalitza ₪396K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de NCR. Última actualització: 9/25/2025

Paquet Mitjà
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Total per any
₪396K
Nivell
11
Base
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪20.5K
Anys a l'empresa
10 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a NCR?

₪562K

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a NCR in Israel és una compensació total anual de ₪430,911. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a NCR per al rol de Gestor de Projectes in Israel és ₪383,528.

