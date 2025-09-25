La compensació de Dissenyador de Producte in United States a NCR oscil·la entre $93.5K per year per a Grade 9 i $140K per year per a Grade 11. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $133K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de NCR. Última actualització: 9/25/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
