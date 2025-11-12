Directori d'empreses
National University of Singapore
National University of Singapore Investigador d'IA Salaris a Singapore

El paquet de compensació mitjà de Investigador d'IA in Singapore a National University of Singapore totalitza SGD 69.6K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de National University of Singapore. Última actualització: 11/12/2025

Paquet Mitjà
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Total per any
SGD 69.6K
Nivell
Base
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
2-4 Anys
Quins són els nivells professionals a National University of Singapore?
+SGD 75.6K
+SGD 116K
+SGD 26.1K
+SGD 45.6K
+SGD 28.7K
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Investigador d'IA a National University of Singapore in Singapore és una compensació total anual de SGD 103,378. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a National University of Singapore per al rol de Investigador d'IA in Singapore és SGD 69,600.

