National Inventors Hall of Fame
    • Sobre nosaltres

    The National Inventors Hall of Fame is an American not-for-profit organization, founded in 1973, which recognizes individual engineers and inventors who hold a US patent of significant technology.

    http://www.invent.org
    Lloc web
    1973
    Any de fundació
    270
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

