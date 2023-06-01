Directori d'empreses
Napier Park Global Capital
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Napier Park Global Capital que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Napier Park Global Capital is an independent asset management firm that specializes in alternative credit and structured finance. They offer investment products to institutional investors.

    napierparkglobal.com
    Lloc web
    2013
    Any de fundació
    180
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Napier Park Global Capital

    Empreses relacionades

    • Square
    • Coinbase
    • Dropbox
    • Netflix
    • Tesla
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos