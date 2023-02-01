Multiverse Salaris

Directori d'empreses
El salari de Multiverse oscil·la entre $70,569 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $296,082 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Multiverse. Darrera actualització: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Enginyer de Programari
Median $115K

Enginyer de Software Full-Stack

Dissenyador de Producte
Median $78.6K
Analista de Negoci
$202K

Científic de Dades
$70.6K
Recursos Humans
$131K
Màrqueting
$76.6K
Gestor de Producte
Median $87.4K
Reclutador
$163K
Vendes
$296K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$153K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Multiverse és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $296,082. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Multiverse és $123,016.

