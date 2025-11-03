Directori d'empreses
Mphasis
Mphasis Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in India a Mphasis oscil·la entre ₹394K per year per a L1 i ₹2.11M per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹1.46M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mphasis. Última actualització: 11/3/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
(Nivell d'Entrada)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Veure 3 Més Nivells
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a Mphasis?

Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Mphasis in India és una compensació total anual de ₹2,457,982. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mphasis per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹1,399,002.

