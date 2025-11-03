La compensació de Enginyer de Programari in India a Mphasis oscil·la entre ₹394K per year per a L1 i ₹2.11M per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹1.46M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mphasis. Última actualització: 11/3/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
