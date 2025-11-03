Directori d'empreses
Mphasis
Mphasis Gestor de Projectes Salaris

La compensació de Gestor de Projectes in United States a Mphasis oscil·la entre $110K per year per a L6 i $135K per year per a L7. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $110K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mphasis. Última actualització: 11/3/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Quins són els nivells professionals a Mphasis?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a Mphasis in United States és una compensació total anual de $140,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mphasis per al rol de Gestor de Projectes in United States és $110,000.

