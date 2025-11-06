La compensació de Enginyer de Programari in Greater Toronto Area a Mozilla oscil·la entre CA$152K per year per a P2 i CA$316K per year per a P5. El paquet de compensació year mitjà in Greater Toronto Area totalitza CA$169K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mozilla. Última actualització: 11/6/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
