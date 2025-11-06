La compensació de Enginyer de Programari in Berlin Metropolitan Region a Mozilla oscil·la entre €120K per year per a P3 i €134K per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in Berlin Metropolitan Region totalitza €128K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mozilla. Última actualització: 11/6/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Títols inclososEnviar nou títol