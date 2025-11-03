Directori d'empreses
Moxa
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Moxa Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Taiwan a Moxa totalitza NT$1.29M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Moxa. Última actualització: 11/3/2025

Paquet Mitjà
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Total per any
NT$1.29M
Nivell
hidden
Base
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Bonus
NT$374K
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
2-4 Anys
Quins són els nivells professionals a Moxa?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Títols inclosos

Enginyer de Xarxes

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Moxa in Taiwan és una compensació total anual de NT$2,040,886. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Moxa per al rol de Enginyer de Programari in Taiwan és NT$1,159,915.

Altres recursos