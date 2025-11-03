Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Gestor de Producte in India a Moveinsync Technology Solutions oscil·la entre ₹1.16M i ₹1.61M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Moveinsync Technology Solutions. Última actualització: 11/3/2025

Compensació Total Mitjana

₹1.24M - ₹1.46M
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹1.16M₹1.24M₹1.46M₹1.61M
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Moveinsync Technology Solutions?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Moveinsync Technology Solutions in India és una compensació total anual de ₹1,610,899. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Moveinsync Technology Solutions per al rol de Gestor de Producte in India és ₹1,156,543.

