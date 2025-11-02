La compensació de Enginyer de Programari in United States a Motorola oscil·la entre $102K per year per a L7 i $145K per year per a L9. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $115K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Motorola. Última actualització: 11/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
