Motorola
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Motorola Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in United States a Motorola oscil·la entre $102K per year per a L7 i $145K per year per a L9. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $115K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Motorola. Última actualització: 11/2/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L7
(Nivell d'Entrada)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a Motorola?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Motorola in United States és una compensació total anual de $166,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Motorola per al rol de Enginyer de Programari in United States és $108,000.

Altres recursos