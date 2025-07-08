Directori d'empreses
Motivity
Motivity Salaris

El salari de Motivity oscil·la entre $35,106 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $85,425 per a un Èxit del Client a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Motivity. Darrera actualització: 11/23/2025

Èxit del Client
$85.4K
Enginyer de Programari
$35.1K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Motivity és Èxit del Client at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $85,425. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Motivity és $60,265.

Altres recursos

