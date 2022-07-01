Directori d'empreses
Motivity Labs
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Motivity Labs Salaris

El salari de Motivity Labs oscil·la entre $15,698 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $146,328 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Motivity Labs. Darrera actualització: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista de Dades
$15.7K
Enginyer de Programari
$146K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Motivity Labs és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $146,328. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Motivity Labs és $81,013.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Motivity Labs

Empreses relacionades

  • Google
  • Microsoft
  • Facebook
  • DoorDash
  • SoFi
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/motivity-labs/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.