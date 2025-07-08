Mosaic Wellness Salaris

Directori d'empreses
El salari de Mosaic Wellness oscil·la entre $23,199 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $55,720 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Mosaic Wellness. Darrera actualització: 11/23/2025

Cap d'Estat Major
$37.9K
Enginyer de Programari
$23.2K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$55.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Mosaic Wellness és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $55,720. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mosaic Wellness és $37,868.

Altres recursos

