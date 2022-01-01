Directori d'empreses
Morgan Stanley
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Morgan Stanley is an American multinational investment bank and financial services company headquartered at 1585 Broadway in the Morgan Stanley Building, Midtown Manhattan, New York City.

    morganstanley.com
    Lloc web
    1935
    Any de fundació
    88,940
    Núm. d'empleats
    $10B+
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos